The Ferragnez: dove e quando vedere la serie firmata Prime Video (Di martedì 7 dicembre 2021) Alzi la mano chi non si è ritrovato almeno una volta a scorrere le stories di Chiara Ferragni e Fedez e a sorridere davanti alle gag spontanee di quella che possiamo definire la coppia più social del nostro secolo. Influencer di fama mondiale e imprenditrice digitale lei, cantante si successo e rapper lui, i due fanno coppia fissa ormai dal 2016 raccontando sui social network una quotidianità fatta di successi e sogni realizzati, ma anche di piccole cose, quelle condivise insieme ai bambini nati dal loro amore. Ed è proprio in quella routine autentica che le telecamere di Amazon Prime si sono introdotte, per regalare al pubblico abbonato The Ferragnez – La serie e raccontare in qualche modo tutto quello che succede nella quotidianità dei due influencer quando i social network non sono attivi. The ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Alzi la mano chi non si è ritrovato almeno una volta a scorrere le stories di Chiara Ferragni e Fedez e a sorridere davanti alle gag spontanee di quella che possiamo definire la coppia più social del nostro secolo. Influencer di fama mondiale e imprenditrice digitale lei, cantante si successo e rapper lui, i due fanno coppia fissa ormai dal 2016 raccontando sui social network una quotidianità fatta di successi e sogni realizzati, ma anche di piccole cose, quelle condivise insieme ai bambini nati dal loro amore. Ed è proprio in quella routine autentica che le telecamere di Amazonsi sono introdotte, per regalare al pubblico abbonato The– Lae raccontare in qualche modo tutto quello che succede nella quotidianità dei due influenceri social network non sono attivi. The ...

Giovedì 9 dicembre, su Amazon Prime Video, saranno disponibili gli otto episodi della serie tv 'The Ferragnez' , serie tv prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e sarà disponibile in 240 paesi in tutto il Mondo. La serie tv 'The Ferragnez' sarà distribuita in 8 episodi e racconterà le ...

Fedez, le sue parole approfondimento The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni alla premiere a Milano. FOTO "Questo nuovo progetto realizzato a quattro mani con Yamamay è stata la naturale evoluzione ..."

Chiara Ferragni e la foto confronto con la madre: lei e Vittoria come due gocce d'acqua Un confronto nel tempo fra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo. La celebre influencer e Chiara Ferragni, in vacanza sulle nevi con marito e figli, ha deciso di affiancare due foto ...

