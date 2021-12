TGA 2021: Keighley promette 4 o 5 annunci pari ad Elden Ring (Di martedì 7 dicembre 2021) Geoff Keighley promette che ai TGA 2021 saranno presenti 4 o 5 annunci di importanza pari al gameplay reveal di Elden Ring Da sempre i TGA sono stati il palcoscenico di numerosi reveal legati al mondo dei videogiochi, e sembra che anche questa edizione 2021 voglia mantenere fede a questa piacevole tradizione. E ad alimentare le speranze ci ha già pensato Geoff Keighley, creatore, produttore e conduttore della manifestazione, il quale ha già svelato che durante la kermesse saranno presenti 40-50 giochi, molti dei quali saranno delle vere e proprie sorprese, con alcuni in grado di rivaleggiare, in fatto di importanza, con il gameplay reveal di Elden Ring. Ai TGA 2021 ci saranno 4 o 5 ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 dicembre 2021) Geoffche ai TGAsaranno presenti 4 o 5di importanzaal gameplay reveal diDa sempre i TGA sono stati il palcoscenico di numerosi reveal legati al mondo dei videogiochi, e sembra che anche questa edizionevoglia mantenere fede a questa piacevole tradizione. E ad alimentare le speranze ci ha già pensato Geoff, creatore, produttore e conduttore della manifestazione, il quale ha già svelato che durante la kermesse saranno presenti 40-50 giochi, molti dei quali saranno delle vere e proprie sorprese, con alcuni in grado di rivaleggiare, in fatto di importanza, con il gameplay reveal di. Ai TGAci saranno 4 o 5 ...

