Terza dose vaccino Covid per tutti: come prenotare, quando e dove (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal 1° dicembre, tutti i cittadini maggiorenni per i quali sono trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale potranno prenotarsi per la Terza dose del vaccino Covid. Questa possibilità era stata comunicata durante la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri del 24 novembre, mentre una nuova Circolare del Ministero della Salute in vigore sempre a partire dal 24 novembre ha dato il via libera alla riduzione dell’intervallo tra seconda dose e booster, che passa a 5 mesi. Con la Circolare del 6 dicembre invece arrivano chiarimenti anche per le dosi booster per i guariti. Si legge nella nuova Circolare che “è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal 1° dicembre,i cittadini maggiorenni per i quali sono trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale potranno prenotarsi per ladel. Questa possibilità era stata comunicata durante la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri del 24 novembre, mentre una nuova Circolare del Ministero della Salute in vigore sempre a partire dal 24 novembre ha dato il via libera alla riduzione dell’intervallo tra secondae booster, che passa a 5 mesi. Con la Circolare del 6 dicembre invece arrivano chiarimenti anche per le dosi booster per i guariti. Si legge nella nuova Circolare che “è indicata la somministrazione di unadi richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un ...

