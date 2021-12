Terza dose Lombardia, Lazio, Veneto: come prenotare e come farla (Di martedì 7 dicembre 2021) Terza dose del vaccino anti covid, sono 9.135.126 (il 44,46% della popoLazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster) ad averla ricevuta. Che sia Pfizer o Moderna, alla booster possono accedere – trascorsi i 5 mesi dal completamento del primo ciclo – anche gli over 18. Per la Terza dose dunque sono utilizzati solo i vaccini mRna autorizzati in Italia, quindi Pfizer e Moderna. Anche per i soggetti vaccinati con Astrazeneca e Johnson&Johnson, per la dose booster viene utilizzato uno dei due mRna. Nessuna controindicazione nel scegliere ad esempio Pfizer se il ciclo vaccinale è stato completato con Moderna. Gli over 18 si aggiungono alle categorie fragili (pazienti oncologici, immunodepressi ed altre categorie fragili) di tutte le età, tutti i ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)del vaccino anti covid, sono 9.135.126 (il 44,46% della popone potenzialmente oggetto diaddizionale o booster) ad averla ricevuta. Che sia Pfizer o Moderna, alla booster possono accedere – trascorsi i 5 mesi dal completamento del primo ciclo – anche gli over 18. Per ladunque sono utilizzati solo i vaccini mRna autorizzati in Italia, quindi Pfizer e Moderna. Anche per i soggetti vaccinati con Astrazeneca e Johnson&Johnson, per labooster viene utilizzato uno dei due mRna. Nessuna controindicazione nel scegliere ad esempio Pfizer se il ciclo vaccinale è stato completato con Moderna. Gli over 18 si aggiungono alle categorie fragili (pazienti oncologici, immunodepressi ed altre categorie fragili) di tutte le età, tutti i ...

