Terribile incidente a Roma: si schianta contro il palo della luce, morto (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora (e purtroppo) sangue sulle strade della Capitale. Ieri mattina, intorno alle 9.30, su via Tuscolana all'altezza del civico 520 un uomo a bordo della sua Honda Silverwing ha perso tragicamente la vita. Terribile incidente su via Tuscolana: morto 51enne Per cause ancora tutte da accertare l'uomo, un italiano di 51 anni, che si trovava a bordo della sua moto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un palo della luce. Un impatto violento, che è risultato poi fatale. Il 51enne è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Giovanni, dove purtroppo non c'è stato nulla da fare e poco dopo è deceduto. Sulla dinamica ...

