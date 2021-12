Tennis, WTA Awards: Ashleigh Barty tennista dell’anno (Di martedì 7 dicembre 2021) L’anno Tennistico si è concluso questa domenica con l’assegnazione della Coppa Davis alla Russia, ed è ora di tirare le somme. La WTA, il circuito femminile, ha annunciato i premi per questa stagione, con Ashleigh Barty incoronata per la seconda volta in carriera come miglior giocatrice dell’anno. La numero 1 al mondo può vantare cinque titoli durante il 2021, ma soprattutto il successo a Wimbledon; aver chiuso l’annata in vetta alle classifiche mondiali ha contribuito ad incoronarla. La giocatrice più migliorata è invece Barbora Krejcikova: la ceca, vincitrice del Roland Garros, aveva iniziato l’anno al numero 65 del mondo, ma con il successo in Francia ha preso il volo fino a raggiungere la terza posizione delle classifiche mondiali. Ora al numero 5, ha confermato di essere diventata una giocatrice tra le migliori ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) L’annotico si è concluso questa domenica con l’assegnazione della Coppa Davis alla Russia, ed è ora di tirare le somme. La WTA, il circuito femminile, ha annunciato i premi per questa stagione, conincoronata per la seconda volta in carriera come miglior giocatrice. La numero 1 al mondo può vantare cinque titoli durante il 2021, ma soprattutto il successo a Wimbledon; aver chiuso l’annata in vetta alle classifiche mondiali ha contribuito ad incoronarla. La giocatrice più migliorata è invece Barbora Krejcikova: la ceca, vincitrice del Roland Garros, aveva iniziato l’anno al numero 65 del mondo, ma con il successo in Francia ha preso il volo fino a raggiungere la terza posizione delle classifiche mondiali. Ora al numero 5, ha confermato di essere diventata una giocatrice tra le migliori ...

