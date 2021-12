Tennis | Guy Forget non sarà più il direttore del Roland Garros

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) Importante novità per ildi marca francese. In mattinata ha infatti ufficializzato le dimissioni dadele dal Masters 1000 di Parigi, i due tornei transalpini più importanti nel circuito, Guy. Il 65enne da giocatore si era spinto fino alla quarta posizione del ranking ATP, conquistando in carriera ben undici titoli a livello di singolare. La nomina diera arrivata nel 2012 per quanto riguarda il Masters di Parigi-Bercy, mentre nel 2016, visto l’ottimo operato, anche quella per lo Slam su terra rossa. Non si conoscono al momento i motivi della decisione che è stata appresa da Gilles Moretton, presidente della Federazionetica francese. Nei prossimi giorni verrà ovviamente nominato un sostituto. Foto: Lapresse