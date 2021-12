Tennis: Djokovic più vicino all’Australian Open, anche senza vaccino (Di martedì 7 dicembre 2021) Mesi di domande, ma ora arrivano segnali di apertura per la partecipazione di Novak Djokovic all’Australian Open al via il 17 gennaio. Niente più vaccino The show must go on: Djokovic è troppo importante e il vaccino ora non importa più Il direttore del torneo, Craig Tiley, aveva annunciato che i giocatori senza vaccino non avrebbero potuto competere all’evento in calendario dal 17 al 30 gennaio a Melbourne, ma adesso sembra che le sue posizioni si siano un po’ ammorbidite. Forse complici le dichiarazioni del padre, Srdjan Djokovic, che ha rivelato in un programma alla TV serba : “Vorrebbe giocare con tutto il cuore perché è un atleta” ma “con questi ricatti e queste condizioni, probabilmente non lo farà Nello scontro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Mesi di domande, ma ora arrivano segnali di apertura per la partecipazione di Novakal via il 17 gennaio. Niente piùThe show must go on:è troppo importante e ilora non importa più Il direttore del torneo, Craig Tiley, aveva annunciato che i giocatorinon avrebbero potuto competere all’evento in calendario dal 17 al 30 gennaio a Melbourne, ma adesso sembra che le sue posizioni si siano un po’ ammorbidite. Forse complici le dichiarazioni del padre, Srdjan, che ha rivelato in un programma alla TV serba : “Vorrebbe giocare con tutto il cuore perché è un atleta” ma “con questi ricatti e queste condizioni, probabilmente non lo farà Nello scontro ...

