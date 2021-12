Tennis, caso Peng Shuai. Il presidente del CIO Bach: “Ci incontreremo durante le Olimpiadi invernali” (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua a tenere banco il caso Peng Shuai, la Tennista cinese su cui il destino non è ancora chiaro nonostante alcune informazioni, assai frammentate, che non ci hanno rivelato se l’ex numero 1 al mondo in doppio sia effettivamente libera di vivere la propria vita. Il presidente del CIO Thomas Bach ha tentato di diradare le nubi rimanenti su questa situazione. Il numero uno del Comitato Olimpico è stato intervistato dalla Deutsche Presse-Agentur in merito ai prossimi Giochi Olimpici invernali che si svolgeranno a Pechino il prossimo febbraio; sul caso Peng Shuai ha rivelato di aver parlato in videochiamata con la Tennista una seconda volta: “Nelle due conversazioni che abbiamo avuto, ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua a tenere banco il, lata cinese su cui il destino non è ancora chiaro nonostante alcune informazioni, assai frammentate, che non ci hanno rivelato se l’ex numero 1 al mondo in doppio sia effettivamente libera di vivere la propria vita. Ildel CIO Thomasha tentato di diradare le nubi rimanenti su questa situazione. Il numero uno del Comitato Olimpico è stato intervistato dalla Deutsche Presse-Agentur in merito ai prossimi Giochi Olimpiciche si svolgeranno a Pechino il prossimo febbraio; sulha rivelato di aver parlato in videochiamata con lata una seconda volta: “Nelle due conversazioni che abbiamo avuto, ...

