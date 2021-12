Tennis: Atp Cup, azzurri nel gruppo B con Russia, Austria e Australia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sydney, 7 dic. - (Adnkronos) - Con un piccolo aumento del numero delle squadre presenti, 16 rispetto alle 12 dello scorso anno (ma siamo ancora lontani dalle 24 dell'edizione inaugurale), fervono i preparativi per la terza edizione dell'Atp Cup, in programma dal 1° al 9 gennaio a Sydney in due sedi differenti, “Ken Rosewall Arena” e “Qudos Bank Arena”, situate entrambe nell'Olympic Park, che SuperTennis, la tv della Fit, trasmette in diretta e in esclusiva. Nella notte italiana è stato effettuato il sorteggio dei gironi: l'Italia (certa la presenza di Sinner, quella di Berrettini dipenderà dai tempi di recupero dall'infortunio rimediato alle Nitto Atp Finals), finalista nella passata edizione, è capitata nel “gruppo B” con i campioni in carica della Russia, con l'Austria del rientrante Dominic Thiem e con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Sydney, 7 dic. - (Adnkronos) - Con un piccolo aumento del numero delle squadre presenti, 16 rispetto alle 12 dello scorso anno (ma siamo ancora lontani dalle 24 dell'edizione inaugurale), fervono i preparativi per la terza edizione dell'Atp Cup, in programma dal 1° al 9 gennaio a Sydney in due sedi differenti, “Ken Rosewall Arena” e “Qudos Bank Arena”, situate entrambe nell'Olympic Park, che Super, la tv della Fit, trasmette in diretta e in esclusiva. Nella notte italiana è stato effettuato il sorteggio dei gironi: l'Italia (certa la presenza di Sinner, quella di Berrettini dipenderà dai tempi di recupero dall'infortunio rimediato alle Nitto Atp Finals), finalista nella passata edizione, è capitata nel “B” con i campioni in carica della, con l'del rientrante Dominic Thiem e con ...

