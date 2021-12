Tennis: Atp Cup, azzurri nel gruppo B con Russia, Austria e Australia (2) (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il format prevede che le squadre siano divise in quattro gruppi da quattro (il sistema è quello del girone all'italiana) con la prima classificata di ciascun raggruppamento a qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio. Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari. Questa la composizione dei gironi: gruppo A - Serbia, Norvegia, Cile, Spagna. gruppo B - Russia, Italia, Austria, Australia. gruppo C - Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti. gruppo D - Grecia, Polonia, Argentina, Georgia Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il format prevede che le squadre siano divise in quattro gruppi da quattro (il sistema è quello del girone all'italiana) con la prima classificata di ciascun raggruppamento a qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio. Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari. Questa la composizione dei gironi:A - Serbia, Norvegia, Cile, Spagna.B -, Italia,C - Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti.D - Grecia, Polonia, Argentina, Georgia

Advertising

FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Dal 1° al 9 gennaio la terza edizione dell'#ATPCup in diretta su #SuperTennisTV! L'Italia???? è stata sorteggiata nel Gr… - SuperTennisTv : In questa stagione è tornato a vincere un titolo #ATP dopo 4 anni. Buon compleanno @David__Goffin! ?? #tennis |… - sportli26181512 : Sorteggio Atp Cup 2022: Italia inserita nel Gruppo B con Russia, Austria e Australia: Sorteggiati i 4 gruppi dell'A… - SkySport : Sorteggio Atp Cup 2022: Italia inserita nel Gruppo B con Russia, Austria e Australia #SkyTennis - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Cup: Italia in gruppo con Russia, Austria, Australia -