Temptation Island: Valeria Liberati di nuovo nel reality? (Di martedì 7 dicembre 2021) Una nota concorrente del famoso reality firmato Maria De Filippi ha confessato in queste ore di essere pronta a ripetere l’esperienza; Valeria Liberati, questo il suo nome, rispondendo sui social ad alcuni fan ha spiegato di essere grata di aver avuto la possibilità di mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Valeria Liberati è una delle concorrenti più chiacchierate della passata edizione di Temptation Island; nelle scorse ore la giovane di origini romane ha rivelato di essere contenta dell’esperienza vissuta, nonostante non sia certo stata tutta rosa e fiori. Valeria Liberati: “lo rifarei” “Mi ha aiutata tantissimo, sia a livello personale che nella coppia. Quindi sì, lo ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 7 dicembre 2021) Una nota concorrente del famosofirmato Maria De Filippi ha confessato in queste ore di essere pronta a ripetere l’esperienza;, questo il suo nome, rispondendo sui social ad alcuni fan ha spiegato di essere grata di aver avuto la possibilità di mettere in gioco i propri sentimenti aè una delle concorrenti più chiacchierate della passata edizione di; nelle scorse ore la giovane di origini romane ha rivelato di essere contenta dell’esperienza vissuta, nonostante non sia certo stata tutta rosa e fiori.: “lo rifarei” “Mi ha aiutata tantissimo, sia a livello personale che nella coppia. Quindi sì, lo ...

Advertising

Giusepp73435001 : @Gam622 @AlessandraOdri Oggi va di moda il nulla in tutyi i campi e la tv esporta il nulla con programmi come,grand… - fedesaetta : se mi lasci mi fa male, ahia mi hai lasciato su Temptation Island svendo questo cash prima che scada guarda come ballo con le Balenciaga - EricPazzurdo : RT @ToniaPeluso: Non è che Aldo non si espone è che proprio non gliene frega niente. È venuto qui solo per i soldi e aspetta il 13 per torn… - MarcoMazzacan : RT @Christopher01L: 'Gli anime sono per bambini, sono stupidi' E poi: Grande fratello Oroscopo Isola dei famosi Uomini e donne Temptation's… - classicalball85 : RT @ToniaPeluso: Non è che Aldo non si espone è che proprio non gliene frega niente. È venuto qui solo per i soldi e aspetta il 13 per torn… -