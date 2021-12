‘Telesina’ | al via interventi di manutenzione per quasi 10 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSulla strada statale 372 “Telesina”, Anas ha dato il via addiprogrammata per un investimento complessivo di oltre 9,5di. Nel dettaglio, Anas ha consegnato i lavori diprogrammata, relativi a due differenti appalti, persu sette cavalcavia e ponti della strada statale 372 “Telesina”, tra le province di Caserta e Benevento. Gli– per un investimento complessivo di 4,6di, facenti capo ad Accordo Quadro – saranno avviati entro la prossima settimana e verranno realizzati dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Consorzio Stabile Medil Scpa – M.G.A. Italia Srl, con sede in Benevento. Il primo dei due appalti, per un investimento ...