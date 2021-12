Telese Terme | venerdì al ‘Modernissimo’ uno spettacolo dedicato a Massimo Troisi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Credo che sefosse stato qui stasera avrebbe detto a questi giovani ciò che disse di lui Eduardo De Filippo: siete i miei eredi”. Così lo scorso 3 settembre l’attrice americana Clarissa Burt, in qualità di madrina della serata, commentava la pièce teatrale “Finalmente Insieme”, dedicata a(con musiche di Pino Daniele), portata in scena a Benevento per la prima volta dall’associazione “Gli Artisti di periferia”, gruppo di giovani artisti campani, per lo più di Secondigliano di Napoli, che sono “sfuggiti” alle grinfie della criminalità organizzata ed hanno investito il loro futuro in cultura e formazione. “Io – aggiunse l’attrice, che è stata fidanzata per oltre tre anni con– faccio solo da portavoce di chi ci guarda ...