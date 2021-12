Tanto rumore per nulla nel primo giorno del super green pass (Di martedì 7 dicembre 2021) Il numero che forse racconta meglio di tutti il primo giorno di entrata in vigore del super green pass è 1.310.001. E cioè le certificazioni verdi scaricate nelle ultime 24 ore. Ci si era immaginati una giornata di scontri campali, visto che anche solo per spostarsi sui mezzi pubblici da ieri si aveva bisogno almeno di un tampone. E invece le multe in tutta Italia sono state poche decine. Con la statistica dei grandi numeri ridotta a semplice aneddotica, e qualche caso esemplare raccontato sui giornali come "la prima vittima del super green pass". Ben poco d'altro e di più sostanziale. Il Viminale non ha rilasciato dati ufficiali ma per esempio a Roma, computando assieme il trasporto cittadino e quello regionale attraverso quanto diffuso da Atac e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Il numero che forse racconta meglio di tutti ildi entrata in vigore delè 1.310.001. E cioè le certificazioni verdi scaricate nelle ultime 24 ore. Ci si era immaginati una giornata di scontri campali, visto che anche solo per spostarsi sui mezzi pubblici da ieri si aveva bisogno almeno di un tampone. E invece le multe in tutta Italia sono state poche decine. Con la statistica dei grandi numeri ridotta a semplice aneddotica, e qualche caso esemplare raccontato sui giornali come "la prima vittima del". Ben poco d'altro e di più sostanziale. Il Viminale non ha rilasciato dati ufficiali ma per esempio a Roma, computando assieme il trasporto cittadino e quello regionale attraverso quanto diffuso da Atac e ...

