Tame Impala a Milano nel 2022, biglietti in prevendita per il concerto in Italia (Di martedì 7 dicembre 2021) Tame Impala a Milano nel 2022, la band australiana torna in concerto in città a sei anni dal suo ultimo e indimenticabile live. Uno il concerto atteso in Italia per i Tame Impala di Kevin Parker, c’è già la data: è quella di mercoledì 7 settembre 2022. L’evento si terrà all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in Piazzale dello Sport, 16. I Tame Impala presenteranno The Slow Rush, il quarto album in studio, il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. Il disco segue il rilascio dei tre progetti discografici precedenti, ovvero: l’album di debutto del 2010 Innerspeaker, Lonerism del 2012 e Currents risalente all’anno 2015. The ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)nel, la band australiana torna inin città a sei anni dal suo ultimo e indimenticabile live. Uno ilatteso inper idi Kevin Parker, c’è già la data: è quella di mercoledì 7 settembre. L’evento si terrà all’Ippodromo Snai San Siro di, in Piazzale dello Sport, 16. Ipresenteranno The Slow Rush, il quarto album in studio, il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. Il disco segue il rilascio dei tre progetti discografici precedenti, ovvero: l’album di debutto del 2010 Innerspeaker, Lonerism del 2012 e Currents risalente all’anno 2015. The ...

Advertising

RevenewsI : I @tameimpala di #KevinParker hanno annunciato una data a Milano (unica in Italia) il 7 settembre 2022. Tutte le in… - caffemusicale : Tame Impala ha annunciato un concerto in Italia nel 2022 - mavigalli : RT @eccebrutale: TAME IMPALA A MILANO STO URLANDO - rockolpoprock : Concerti, Tame Impala: annunciata una data a Milano nel 2022 - prostitetta : ALLORA AMÆ CHI VIENE DAI TAME IMPALA CON ME -