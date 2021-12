[SWITCH] Rilasciato Sonic 1/2 (2013) Decompilation v1.3.0rev.1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Per gli amanti del porcospino blu piu’ famoso del mondo,lo sviluppatore heyjoeway ha Rilasciato un aggiornamento della decompilazione del remake di Sonic 1 e 2 su Nintendo SWITCH.Disponibile già da tempo su altre piattaforme questa decompilazione permette di giocare a Sonic 1 e 2 sulla console Nintendo SWITCH a patto che comprate il gioco originale Android/iOS dai vari store SUPPORTA IL RILASCIO UFFICIALE DI Sonic 1 & 2 Senza risorse dalle versioni ufficiali, questa decompilazione non verrà eseguita. Video tutorial su come trovare il file Data.rsdk ottenuto legalmente: https://www.youtube.com/watch?v=gzIfRW91IxE Puoi ottenere la versione ufficiale di Sonic 1 e Sonic 2 da: Sonic 1 (iOS, tramite App ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 7 dicembre 2021) Per gli amanti del porcospino blu piu’ famoso del mondo,lo sviluppatore heyjoeway haun aggiornamento della decompilazione del remake di1 e 2 su Nintendo.Disponibile già da tempo su altre piattaforme questa decompilazione permette di giocare a1 e 2 sulla console Nintendoa patto che comprate il gioco originale Android/iOS dai vari store SUPPORTA IL RILASCIO UFFICIALE DI1 & 2 Senza risorse dalle versioni ufficiali, questa decompilazione non verrà eseguita. Video tutorial su come trovare il file Data.rsdk ottenuto legalmente: https://www.youtube.com/watch?v=gzIfRW91IxE Puoi ottenere la versione ufficiale di1 e2 da:1 (iOS, tramite App ...

