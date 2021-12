Sussidio di Cittadinanza: pagamenti in anticipo per dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche quest’anno, come l’anno scorso, potrebbe arrivare in anticipo la ricarica del Sussidio di Cittadinanza. L’accredito dovrebbe arrivare nel mese di dicembre e si tratterrebbe quindi dell’ultimo accredito per il 2021. Per il momento l’Inps non ha ancora fatto nessuna comunicazione ufficiale. Tuttavia in molti sperano in un’anticipazione della tranche per sostenere, con tranquillità e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Anche quest’anno, come l’anno scorso, potrebbe arrivare inla ricarica deldi. L’accredito dovrebbe arrivare nel mese die si tratterrebbe quindi dell’ultimo accredito per il 2021. Per il momento l’Inps non ha ancora fatto nessuna comunicazione ufficiale. Tuttavia in molti sperano in un’anticipazione della tranche per sostenere, con tranquillità e L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Altri criminali che intascavano il sussidio… Viste le migliaia di truffe segnalate ogni giorno, tagliare sprechi e… - talismanogiada : RT @OttobreInfo: 'La realtà è che a Milano almeno 350 mila persone percepiscono un reddito inferiore all’ammontare di un sussidio come la N… - fabiopi1000 : RT @OttobreInfo: 'La realtà è che a Milano almeno 350 mila persone percepiscono un reddito inferiore all’ammontare di un sussidio come la N… - dukana2 : RT @OttobreInfo: 'La realtà è che a Milano almeno 350 mila persone percepiscono un reddito inferiore all’ammontare di un sussidio come la N… - iabfe : RT @matteosalvinimi: Altri criminali che intascavano il sussidio… Viste le migliaia di truffe segnalate ogni giorno, tagliare sprechi e fu… -