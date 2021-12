"Super pass" ma non troppo. Atm e mercati, controlli soft (Di martedì 7 dicembre 2021) Oltre un centinaio di "ghisa" alle fermate e in centro. Oggi altri 130 agenti per la Prima e la partita a San Siro Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Oltre un centinaio di "ghisa" alle fermate e in centro. Oggi altri 130 agenti per la Prima e la partita a San Siro

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Niente caffè al bar senza super pass in zona arancione. Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi regole anti-Covid… - TerrinoniL : Super green pass, debutto senza scossoni. Ed è nuovo record di certificati scaricati - Marco07267236 : RT @autocostruttore: CGIL e UIL indicono uno sciopero generale il 16 dicembre. Per cosa protestano, per il super green pass? Per la discrim… -