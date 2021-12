Super Green pass e prime dosi: boom di vaccini per Natale (Di martedì 7 dicembre 2021) La disposizione del Super Green pass ha comportato un aumento delle prime dosi di vaccino, anche in vista del Natale: i dati completi Con l’arrivo delle feste di Natale, la maggior parte dei non vaccinati sta vincendo la paura delle inoculazioni: a causa del Super Green pass è boom di prime dosi per rimanere “coperti” e poter festeggiare tutti insieme senza complicazioni. Ovviamente non tutti si sono lasciati convincere: quasi 6 milioni di over 30 non vaccinati: “La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati“, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.”se si dovesse mantenere ... Leggi su zon (Di martedì 7 dicembre 2021) La disposizione delha comportato un aumento delledi vaccino, anche in vista del: i dati completi Con l’arrivo delle feste di, la maggior parte dei non vaccinati sta vincendo la paura delle inoculazioni: a causa deldiper rimanere “coperti” e poter festeggiare tutti insieme senza complicazioni. Ovviamente non tutti si sono lasciati convincere: quasi 6 milioni di over 30 non vaccinati: “La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati“, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.”se si dovesse mantenere ...

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - scherlockrosson : RT @doluccia16: In Belgio SENTENZA STORICA del Tribunale di Namur che dichiara ILLEGGITTIMO il Super Green Pass e CONDANNA al ritiro di que… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, ‘IERI, PRIMO GIORNO SUPER GREEN PASS, RECORD DI VACCINAZIONI OLTRE 56 MILA, E’ COME SE AVESSIMO VACCINATO… -