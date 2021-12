Su TikTok ballano contro il Green Pass, ma i ragazzi trainano le prime dosi (Di martedì 7 dicembre 2021) “Balla se adesso non puoi neanche prendere i mezzi per andare a scuola”. 312 like, 124 commenti. Nel giorno di battesimo del Super Green Pass, su TikTok alcuni ragazzi a ritmo di musica ribadivano fieri la loro opposizione al vaccino. Disposti a rinunciare al bus che li conduce all’istituto scolastico, alle gite, al cinema. Il dissenso diventa un balletto beffeggiante, che trova i “Mi piace” e i commenti di supporto di chi ha scelto la stessa linea. Nella maggior parte dei video postati sul social negli scorsi sette giorni dai ragazzi il mood è questo, eppure i numeri ci parlano di una realtà differente: secondo i dati elaborati dal Sole 24Ore nell’ultima settimana - quella che ha preceduto il potenziamento della certificazione verde - è stato registrato un rilancio delle prime ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) “Balla se adesso non puoi neanche prendere i mezzi per andare a scuola”. 312 like, 124 commenti. Nel giorno di battesimo del Super, sualcunia ritmo di musica ribadivano fieri la loro opposizione al vaccino. Disposti a rinunciare al bus che li conduce all’istituto scolastico, alle gite, al cinema. Il dissenso diventa un balletto beffeggiante, che trova i “Mi piace” e i commenti di supporto di chi ha scelto la stessa linea. Nella maggior parte dei video postati sul social negli scorsi sette giorni daiil mood è questo, eppure i numeri ci parlano di una realtà differente: secondo i dati elaborati dal Sole 24Ore nell’ultima settimana - quella che ha preceduto il potenziamento della certificazione verde - è stato registrato un rilancio delle...

