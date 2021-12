Stellantis | Tavares | il 1° marzo 2022 nuovo piano strategico

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Il primoavremo la presentazione del” di. Lo ha annunciato l’ad del gruppo Carlos, in occasione della presentazione della nuova strategia software. Questo, ha spiegato, “è un pilastro chiave della nostra mission” grazie al quale “stiamo trasformandoin una mobility tech company”. “Entro 3 anni il 100 % nuovi veicoli potranno ricevere aggiornamenti over the air”, ha ricordato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... che migliorerà il nostro modello di business, sosterrà la nostra strategia di elettrificazione e alla fine renderà Stellantis più efficiente'. Lo sottolinea l'ad del gruppo Carlos Tavares in ...Carlos Tavares ha poi annunciato un accordo con Hon Hai Technology Group (Foxconn) per dare vita a una partnership con l'intento di progettare una famiglia di semiconduttori costruiti ad ...Roma, 7 dic. - "Il primo marzo 2022 avremo la presentazione del nuovo piano strategico" di Stellantis. Lo ha annunciato l'ad del gruppo Carlos Tavares, in occas ...La Casa del Leone in pressing in fatto di nuova mobilità: dal 2030 in Europa Peugeot farà solo elettriche. Lo dice l'ad Linda Jackson ...