Stellantis | Tavares | ' ha futuro luminoso | miglior portafoglio brand in automotive'

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) -è un gruppo che "ha uncon un grande potenziale: forse abbiamo ildinel mondo". Lo ha sottolineato l'ad diCarlos, in occasione della presentazione della nuova strategia software. "C'è una pressione sui listini, ma siamo capaci di avere una forte capacità sui costi" ha aggiunto, osservando che in"siamo del 30% più efficienti della nostra concorrenza in tutto quello che facciamo". "Pensiamo a un aumento della nostra quota di mercato anche grazie alla strategia software" ha concluso precisando di "non voler fare ipotesi sull'andamento del mercato".

ha parlato di posizione unica disu questa frontiera per la sua provata capacità di execution. Entro tre anni tutte le nuove auto saranno aggiornate in tempo reale e il gruppo ...'Il primo marzo 2022 avremo la presentazione del nuovo piano strategico' di. Lo ha annunciato l'ad del gruppo Carlos, in occasione della presentazione della nuova strategia software. Questo, ha spiegato, 'è un pilastro chiave della nostra mission' grazie al ...Roma, 7 dic. - Stellantis è un gruppo che "ha un futuro luminoso con un grande potenziale: forse abbiamo il miglior portafoglio di brand nel mondo automotive".Il gruppo Stellantis è quasi pronto a presentare in via ufficiale il suo primo piano industriale dopo il completamento della fusione tra FCA e PSA. Al termine dell’evento Software Day 2021, nel quale ...