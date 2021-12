Stefano Maniscalco e la passione per il karate: i nuovi progetti dello sportivo dopo il ritiro dall’agonismo (Di martedì 7 dicembre 2021) Stefano Maniscalco è noto per le sue doti atletiche che lo hanno portato a diventare per ben tre volte campione di karate. La sua passione per lo sport è iniziata quando era ancora giovanissimo e anche oggi che non gareggia più la sua esperienza con le arti marziali prosegue. Nella vita di Stefano però ci sono anche molti progetti che lo vedranno impegnato lontano dal tatami, come il suo libro e il film presto in uscita nelle sale. Stefano Maniscalco e la passione per il karate: la sua storia Stefano Maniscalco è stato ospite di Trends & Celebrities, su RTL 102.5 News, prendendo parte a una lunga intervista con me, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. “Ho iniziato a fare arti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)è noto per le sue doti atletiche che lo hanno portato a diventare per ben tre volte campione di. La suaper lo sport è iniziata quando era ancora giovanissimo e anche oggi che non gareggia più la sua esperienza con le arti marziali prosegue. Nella vita diperò ci sono anche moltiche lo vedranno impegnato lontano dal tatami, come il suo libro e il film presto in uscita nelle sale.e laper il: la sua storiaè stato ospite di Trends & Celebrities, su RTL 102.5 News, prendendo parte a una lunga intervista con me, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. “Ho iniziato a fare arti ...

Advertising

ilvenerdi : Stefano Maniscalco: il karate che faccio è da film - PasqualeMarro : #StefanoManiscalco: “devo dare tanto ai giovani” - CaputoItalo : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Best of Stefano Maniscalco 'The King of De Ashi Ba... - stefanodonno75 : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : Best of Stefano Maniscalco 'The King of De Ashi Ba... -