Sportitalia: Gino Pozzo è a Udine. Riunione in corso: Gotti sfiduciato, possibile soluzione interna (Di martedì 7 dicembre 2021) Gino Pozzo è arrivato a Udine direttamente da Londra per sbrogliare la matassa Udinese. Assolutamente confermato quanto vi abbiamo tra ieri sera e stamattina: Luca Gotti non ha più la fiducia, il club lo ha praticamente sollevato dall’incarico ma deve prima individuare un sostituto. Anche in questo caso la pista spagnola, anticipata da Sportitalia diversi giorni fa, va seguita con estrema attenzione, mentre le soluzioni italiane sono quelle note (soprattutto Maran già nel mirino del club friulano). Ma, considerati i tempi stretti, per la gara di sabato sera contro il Milan potrebbe essere promosso Gabriele Cioffi, attuale vice di Gotti e così l’Udinese avrebbe eventualmente il tempo per riflettere con maggiore calma. Attenzione anche alla posizione di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021)è arrivato adirettamente da Londra per sbrogliare la matassase. Assolutamente confermato quanto vi abbiamo tra ieri sera e stamattina: Lucanon ha più la fiducia, il club lo ha praticamente sollevato dall’incarico ma deve prima individuare un sostituto. Anche in questo caso la pista spagnola, anticipata dadiversi giorni fa, va seguita con estrema attenzione, mentre le soluzioni italiane sono quelle note (soprattutto Maran già nel mirino del club friulano). Ma, considerati i tempi stretti, per la gara di sabato sera contro il Milan potrebbe essere promosso Gabriele Cioffi, attuale vice die così l’se avrebbe eventualmente il tempo per riflettere con maggiore calma. Attenzione anche alla posizione di ...

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - NandoPiscopo1 : RT @MCriscitiello: Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la gara… - YBah96 : RT @MCriscitiello: Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la gara… - lucaserafini4 : RT @MCriscitiello: Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la gara… - Glongari : RT @MCriscitiello: Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Gino DIRETTA/ Fiorentina Genoa Primavera (risultato finale 0 - 0): pareggio a reti bianche La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, ... in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi , sarà una sfida ...

Diretta/ Fiorentina Atalanta Primavera (risultato finale 1 - 0): decide Corradini! In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a ... in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Gino Bozzi , sarà una sfida ...

Gino Pozzo è a Udine: totali conferme su Gotti sfiduciato. Gli scenari alfredopedulla.com La partita si potrà seguire grazie a, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, ... in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadioBozzi , sarà una sfida ...In aggiunta, ricordiamo che, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a ... in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadioBozzi , sarà una sfida ...