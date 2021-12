Sport | Ortale incontra Onorato | precisato priorità dei centri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – “A differenza dell’ex Assessore Frongia, al quale per oltre tre anni abbiamo scritto più volte per ottenere un incontro suiivi Municipali, il nuovo Assessore alloCapitolino, Alessandro, nel giro di una settimana dalla nostra richiesta ci ha permesso di avere ieri un incontro in Assessorato a Via Capitan Bavastro”. Lo afferma il Claudio, Rappresentante Capitolino ASD/SSD nell’Osservatorioivo Scolastico. “Ho illustrato leche in buona parte l’Assessore aveva avuto modo già modo di conoscere: riduzione dei canoni di affidamento per l’annoivo 2021/2022, con una nota che chiarisca la DAC 81/21 da far arrivare a tutti i Municipi; tavolo politico e tecnico per ridefinire il Regolamento dei CCSSMM ...