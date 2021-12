Sport Mediaset Champions, 6a Giornata - Palinsesto Telecronisti Infinity+ (Milan-Liverpool Canale 5) (Di martedì 7 dicembre 2021) Martedì 7 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultima Giornata di Champions League “Milan-Liverpool”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su... Leggi su digital-news (Di martedì 7 dicembre 2021) Martedì 7 dicembre, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultimadiLeague “”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su...

Advertising

TIM_Official : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e Milan Vs Liverpool… - TIM_vision : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e Milan Vs Liverpool… - Up_78erailmio : Kaio Jorge, Pellegrini e Soulé... A Sport Mediaset non sono professionisti, sono presi dalla strada (cit.) - _Sport_Calcio_ : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP su #Canale5: prossimo appuntamento? Semplice… venerdì! ??… - _Sport_Calcio_ : RT @GrandeFratello: Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP su #Canale5: prossimo appuntamento? Semplice… venerdì! ?? Nel… -