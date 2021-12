Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei ammette: "Il mio terapista sa il finale del film" (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attrice Marisa Tomei ha svelato che ha raccontato il finale di Spider-Man: No Way Home al suo terapista perché doveva parlarne con qualcuno. Marisa Tomei ha ammesso di aver rivelato il finale di Spider-Man: No Way Home, nonostante la segretezza che circonda ogni progetto tratto dai fumetti Marvel, a una persona: il suo terapista. L'attrice ha ripreso la parte di zia May nel terzo lungometraggio con star Tom Holland nella parte di Peter Parker e ha condiviso questo curioso dettaglio con Backstage OL. Parlando di Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei ha raccontato: "Solo il mio terapista sa il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attriceha svelato che ha raccontato ildi-Man: No Wayal suoperché doveva parlarne con qualcuno.ha ammesso di aver rivelato ildi-Man: No Way, nonostante la segretezza che circonda ogni progetto tratto dai fumetti Marvel, a una persona: il suo. L'attrice ha ripreso la parte di zia May nel terzo lungometraggio con star Tom Holland nella parte di Peter Parker e ha condiviso questo curioso dettaglio con Backstage OL. Parlando di-Man: No Wayha raccontato: "Solo il miosa il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei ammette: 'Il mio terapista sa il finale del film'… - LadyNorin88 : Capite perché ho pianto una settimana quando hanno annunciato Tom Holland come nuovo Spider Man al posto suo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: quali sono i momenti preferiti di Tom Holland tratti dai vecchi film? - glooit : Spider-Man: quali sono i momenti preferiti di Tom Holland tratti dai vecchi film? leggi su Gloo… - _ComicsUniverse : Sony ha classificato un altro trailer di #SpiderManNoWayHome, ma presumibilmente non includerà scene inedite oltre… -