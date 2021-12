“Spero che Lulù esca dalla relazione tossica con Manuel”, parla Clarissa Selassiè – VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Clarissa Selassiè ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha parlato del rapporto che si è creato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Lulù e Manuel Bortuzzo, il nuotatore che, in più di un’occasione, l’ha screditata duramente. Clarissa Selassiè: “Manuel? Spero che Lulù esca da questa relazione tossica!” Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 dicembre 2021)ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, hato del rapporto che si è creato nella Casa del Grande Fratello Vip traBortuzzo, il nuotatore che, in più di un’occasione, l’ha screditata duramente.: “cheda questa!” Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

CarloCalenda : No Giorgio, lo decidono i cittadini. Che da trent’anni sono insoddisfatti delle loro scelte. Probabilmente proprio… - lorepregliasco : Ho deciso che, nel mio piccolo, d'ora in poi declinerò ogni invito in tv in trasmissioni che ospitano no vax e comp… - mengonimarco : “Noi musicisti abbiamo sofferto troppo. Spero che la musica riparta davvero il prima possibile” #ottoemezzo - solesupporter : RT @michicima: Non le badanti che invocano un intervento di mamma Wendy come se Soleil avesse 12anni... Se le dice qualcosa Spero vivament… - Mario83271189 : @repubblica Non poi dire altro, che tornerò, l'africa è un continente gestita dall'occidente, con i suoi manichini… -