(Di martedì 7 dicembre 2021) Recentementeha spento ben trenta candeline, e noi, per l’occasione, abbiamo deciso di ripercorrere la storia di questa software house che, nel corso degli anni, è riuscita a lasciare il proprio marchio nell’industria dei videogiochi Alzi la mano chi, al giorno d’oggi, non ha mai sentito nominare almeno una volta il nome di Master Chief. Il carismatico Spartan dal volto sconosciuto, negli anni è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di giocatori, assurgendo all’olimpo dei personaggi iconici del mondo dei videogiochi. Si potrebbe infatti tranquillamente affermare che il protagonista della serie Halo sia per Xbox quello che, a suo tempo, è stato Crash Bandicoot per PlayStation. E dietro a questa fama smisurata si nasconde una software house che è stata capace di concepire un’epopea fantascientifica di grande impatto, il cui ...

Advertising

tuttoteKit : Speciale #Bungie Studios: un viaggio tra le stelle durato trent'anni #Destiny #Destiny2 #Halo #InEvidenza #tuttotek - GameXperienceIT : Oggi vi racconteremo la storia di @Bungie_IT, dalla nascita dello studio di sviluppo fino ai giorni nostri. Passand… -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale Bungie

...Questo cambio di rotta è avvenuto in concomitanza del passaggio del brand Halo dalle mani di... ma in questo caso ne riceverà una particolarmente. I più romantici troveranno sicuramente ...ha sempre avuto un legamecon Microsoft. Prima di Destiny , infatti, la software house ha dato i natali ad Halo e fino al 2007 lo studio era legato alla casa di Redmond come first ...In occasione dei trent'anni di Bungie ripercorriamo la storia dello studio fra Destiny, Halo e la rivoluzione di Marathon.Lo sviluppatore statunitense festeggia il suo trentennale e lo fa con eventi e contenuti per Destiny 2. Disponibile anche un nuovo pacchetto.