Sparatoria a Mosca | 2 vittime e 4 feriti | arrestato il presunto tiratore

Un uomo ha aperto il fuoco in un centro amministrativo a Mosca, in Russia, questo martedì (7 dicembre): lo hanno riferito le autorità locali. Panico a Mosca, in Russia, dove questo martedì pomeriggio (7 dicembre) un uomo ha aperto il fuoco in un centro amministrativo. Secondo quanto riportano i principali notiziari russi e l'Agenzia Tass, L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Mosca Russia: sparatoria in centro servizi per cittadini a Mosca, due morti e tre feriti Mosca, 07 dic 14:26 - Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite, tra cui un minorenne, nel corso di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio presso un centro...

Le notizie del mondo, la rassegna stampa internazionale di Rainews Il ragazzo arrestato aveva pubblicato le foto dell'arma sui social media prima della sparatoria. ... Mosca considera controproducente questo approccio e avverte che non ci sono alternative all'accordo. ...

Sparatoria a Mosca: 2 vittime e 4 feriti - 07.12.2021 Sputnik Italia Il boicottaggio mancato e Biden accerchiato Ben ritrovati, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati: l’Ucraina al centro della crisi tra Stati Uniti, Europa e Russia alla vigilia della videochiamata tra Putin e Biden. Il presidente americano ha u ...

