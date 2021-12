Spalletti parla alla squadra, il discorso del mister sul valore del Napoli! (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha riportato il discorso alla squadra fatto da Spalletti sul match contro l’Atalanta. “Contro l’Atalanta siete stati bravissimi, non ho nulla da rimproverarvi. Conosco il vostro valore, non avevo di certo bisogno di questa partita per capire quanto siete forti“. Spalletti Napoli Atalanta Spalletti è consapevole del lavoro svolto dal suo gruppo per essere, dopo 16 giornate, a due punti dalla vetta. Contro l’Atalanta di più non è stato possibile fare, complici le numerose assenze per infortunio. In vista del Leicester, match decisivo per accedere al turno successivo di Europa League, la situazione non è migliorata, anzi, Spalletti ha perso anche Lobotka. Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha riportato ilfatto dasul match contro l’Atalanta. “Contro l’Atalanta siete stati bravissimi, non ho nulla da rimproverarvi. Conosco il vostro, non avevo di certo bisogno di questa partita per capire quanto siete forti“.Napoli Atalantaè consapevole del lavoro svolto dal suo gruppo per essere, dopo 16 giornate, a due punti dvetta. Contro l’Atalanta di più non è stato possibile fare, complici le numerose assenze per infortunio. In vista del Leicester, match decisivo per accedere al turno successivo di Europa League, la situazione non è migliorata, anzi,ha perso anche Lobotka.

