Spal Brescia: probabili formazioni e tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Spal Brescia è una partita della decisettesima giornata di Serei B, che si giocherà sabato 11 dicembre alle ore 14 allo Stadio Mazza di Ferrara. Gli ospiti cercheranno di risalire la china dopo il ko di Monza che ha fatto scivolare i Bresciani alla terza posizione. Obiettivo di Inzaghi è battere la Spal e sperare in uno stop di Lecce e Pisa. Come arrivano le squadre? La Spal è relativamente tranquilla vista la posizione a metà classifica. Clotet ha reagito ottimamente dopo la sconfitta di Lecce per 3-1 con la vittoria contro il Crotone. Per la gara contro il Brescia, in cui il tecnico spangolo incontrerà il suo passato, dovrebbe schierare un 4-3-3- Thiam in porta, Dickmann, Heidenreich, Capradossi e Celia. A centrocampo Zuculini, Esposito e Mancosu. In avanti Melchiorri, Crociata ...

