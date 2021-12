Spagna, focolaio tra medici di terapia intensiva: 68 contagiati dopo un pranzo di Natale (Di martedì 7 dicembre 2021) Un cluster di Coronavirus fra il personale medico e paramedico dell’ospedale regionale Carlos Haya a Malaga, in Spagna. I 68 contagiati appartengono all’unità di terapia intensiva del nosocomio e il primo dicembre 173 di loro avevano preso parte a un pranzo di Natale in un ristorante di Teatinos, quartiere della cittadina. Tutti avevano già ricevuto la terza dose del vaccino e avevano effettuato un tampone prima di sedersi a mangiare. Tutti, precisa El Paìs, presentano attualmente sintomi lievi o sono asintomatici. dopo il focolaio l’ospedale ha vietato altri pranzi di Natale, mentre si attendono anche i risultati dei test sui familiari dei positivi. Alcune fonti sanitarie indicano anche un’altra possibile occasione di contagio: un ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Un cluster di Coronavirus fra il personale medico e paramedico dell’ospedale regionale Carlos Haya a Malaga, in. I 68appartengono all’unità didel nosocomio e il primo dicembre 173 di loro avevano preso parte a undiin un ristorante di Teatinos, quartiere della cittadina. Tutti avevano già ricevuto la terza dose del vaccino e avevano effettuato un tampone prima di sedersi a mangiare. Tutti, precisa El Paìs, presentano attualmente sintomi lievi o sono asintomatici.ill’ospedale ha vietato altri pranzi di, mentre si attendono anche i risultati dei test sui familiari dei positivi. Alcune fonti sanitarie indicano anche un’altra possibile occasione di contagio: un ...

