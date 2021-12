Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale (Di martedì 7 dicembre 2021) Quasi 70 medici che lavorano in un reparto di terapia intensiva dell’Ospedale regionale di Malaga sono risultati positivi al Covid-19 dopo aver partecipato a una festa di Natale su un totale di 173 persone. Lo riferisce la Reuters citando come fonte il governo regionale dell’Andalusia. Le autorità sanitarie non hanno ancora individuato con certezza la fonte di contagio ma coloro che hanno contratto il virus avevano tutti test antigenici o la terza vaccinazione di richiamo prima di partecipare alla festa. Un’altra possibile fonte dell’infezione potrebbe essere stato un grande pasto per il personale dell’ospedale, hanno detto le autorità. Gli infettati hanno mostrato sintomi lievi. Spanish Prime Minister Pedro ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Quasi 70che lavorano in undidell’Ospedale regionale di Malaga sono risultatial-19aver partecipato a unadisu un totale di 173 persone. Lo riferisce la Reuters citando come fonte il governo regionale dell’Andalusia. Le autorità sanitarie non hanno ancora individuato con certezza la fonte di contagio ma coloro che hanno contratto il virus avevano tutti test antigenici o la terza vaccinazione di richiamo prima di partecipare alla. Un’altra possibile fonte dell’infezione potrebbe essere stato un grande pasto per il personale dell’ospedale, hanno detto le autorità. Gli infettati hanno mostrato sintomi lievi. Spanish Prime Minister Pedro ...

Advertising

Corriere : In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga sono risultati positivi dopo una festa di Natale - SILVIALUCISANO : RT @autocostruttore: In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga positivi dopo una festa di Natale - Loredanataberl1 : RT @autocostruttore: In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga positivi dopo una festa di Natale - HuffPostItalia : Spagna, 68 medici del reparto di terapia intensiva positivi al Covid dopo una festa di Natale - arquer12 : RT @autocostruttore: In Spagna 68 medici della terapia intensiva di Malaga positivi dopo una festa di Natale -