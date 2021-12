Sos Natale in Europa | Se Omicron avanza | misure più dure Italia proroga emergenza?

(Di martedì 7 dicembre 2021) «Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l’espansione...

Advertising

resalvicchi : RT @GalbuseraRosa: @zampa_qua @PlanetSurfinia @FrancoFrattini TOTÒ AMORE BELLISSIMO, FACCIAMOGLI QUESTO REGALO DI NATALE, AIUTIAMOLO A TROV… - zampa_qua : RT @GalbuseraRosa: @zampa_qua @PlanetSurfinia @FrancoFrattini TOTÒ AMORE BELLISSIMO, FACCIAMOGLI QUESTO REGALO DI NATALE, AIUTIAMOLO A TROV… - rmedosi : RT @GalbuseraRosa: @zampa_qua @PlanetSurfinia @FrancoFrattini TOTÒ AMORE BELLISSIMO, FACCIAMOGLI QUESTO REGALO DI NATALE, AIUTIAMOLO A TROV… - GalbuseraRosa : @zampa_qua @PlanetSurfinia @FrancoFrattini TOTÒ AMORE BELLISSIMO, FACCIAMOGLI QUESTO REGALO DI NATALE, AIUTIAMOLO A… - RomaSette : Il Natale solidale di @SOSitalia. ? Tentazioni dolci e salate per fare un regalo, supportando concretamente i bambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos Natale

Gazzetta del Sud

"Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l'...... i pediatri lanciano gli ultimi appelli: "Il vaccino - sostiene Elena Bozzola, consigliere della Società Italiana di Pediatria - è uno splendido regalo dianticipato che ci hanno fatto Ema e ...«Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l’espans ...Le parole d'ordine sembrano essere sobrietà e sostenibilità: lo rivela un sondaggio statistico Le parole d'ordine sembrano essere sobrietà ...