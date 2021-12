Sondaggi Politici elettorali oggi 7 dicembre di SWG per La7: Bene PD, giù Lega (Di martedì 7 dicembre 2021) Coe ogni lunedì il TG di Enrico Mentana ha rivelato i Sondaggi di SWG per la 7 che fotografano le intenzioni di voto degli italiani in questo periodo. Vediamo allora i risultati e un Sondaggio che evidenzia come quasi il quaranta per cento degli elettori ad oggi vogliono disertare le urne perchè non trovano nessun partito che li rappresenti. Sondaggi Politici elettorali ultimi dati oggi 7 dicembre 2021: PD Bene, Lega scende Partiamo dai Sondaggi e dai dati nudi e crudi: anche questa settimana il PD resta il primo partito in Italia, dato al 21,05% e con un +0,4% rispetto a sette giorni fa. Risale dopo la flessione della scorsa settimana anche Fratelli d’Italia ora al 19,8% (+0,4%). Male la ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 7 dicembre 2021) Coe ogni lunedì il TG di Enrico Mentana ha rivelato idi SWG per la 7 che fotografano le intenzioni di voto degli italiani in questo periodo. Vediamo allora i risultati e uno che evidenzia come quasi il quaranta per cento degli elettori advogliono disertare le urne perchè non trovano nessun partito che li rappresenti.ultimi dati2021: PDscende Partiamo daie dai dati nudi e crudi: anche questa settimana il PD resta il primo partito in Italia, dato al 21,05% e con un +0,4% rispetto a sette giorni fa. Risale dopo la flessione della scorsa settimana anche Fratelli d’Italia ora al 19,8% (+0,4%). Male la ...

