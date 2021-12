Sollevamento pesi, Mondiali 2021: il kazako Chontey trionfa nei 55 kg, ori di specialità per Arabia Saudita e Bulgaria (Di martedì 7 dicembre 2021) La prima giornata di gara dei Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2021 si è appena conclusa a Tashkent (in Uzbekistan) con l’assegnazione delle medaglie iridate nella categoria maschile fino a 55 kg. Primo titolo mondiale di totale in carriera per il kazako Arli Chontey, che si è imposto nella graduatoria assoluta con 260 kg complessivi senza prevalere nelle due classifiche di specialità. Il campione asiatico in carica si è infatti dovuto accontentare dell’argento nello strappo (con 118 kg) e di un bronzo nello slancio (con 142 kg). Seconda posizione e argento di totale con 256 kg per il giovane thailandese Thada Somboonuan, decisamente bilanciato tra i due esercizi (appena fuori dal podio in entrambe le classifiche di specialità) con 115 kg di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) La prima giornata di gara dei Campionatidisi è appena conclusa a Tashkent (in Uzbekistan) con l’assegnazione delle medaglie iridate nella categoria maschile fino a 55 kg. Primo titolo mondiale di totale in carriera per ilArli, che si è imposto nella graduatoria assoluta con 260 kg complessivi senza prevalere nelle due classifiche di. Il campione asiatico in carica si è infatti dovuto accontentare dell’argento nello strappo (con 118 kg) e di un bronzo nello slancio (con 142 kg). Seconda posizione e argento di totale con 256 kg per il giovane thailandese Thada Somboonuan, decisamente bilanciato tra i due esercizi (appena fuori dal podio in entrambe le classifiche di) con 115 kg di ...

