Soleil Sorge lascerà il 13 dicembre il Grande Fratello? La confessione notturna (Di martedì 7 dicembre 2021) Soleil Sorge ha parlato di nuovo della possibilità di abbandonare la casa di Cinecittà. Nella notte si è sfogata con Valeria Marini Soleil Sorge dopo la puntata, nella notte, si è confidata con Valeria Marini e ha nuovamente parlato della possibilità di lasciare la casa più spiata d'Italia in anticipo. Ma Valeria ha cercato di farla desistere, facendole capire che potrebbe anche vincere il reality Grande Fratello Vip. Ma perché la Sorge vuole lasciare il reality di casa Mediaset? Il motivo è la sua liaison con l'attore Alex Belli. Una relazione che è complicata dal momento che l'attore è sposato con Delia Duran. "Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa – le parole di Soleil Sorge riportate da Biccy.it – e non so più ...

