Sofia Goggia: «La psichiatria mi ha aiutato a scavare dentro di me, fare luce di sé è importante»

Sofia Goggia è un'atleta anomala, la cui profondità e la cui intelligenza risultano un ostacolo per il suo sviluppo agonistico. È stato così a lungo nella sua carriera. Oggi ne parla a Repubblica e parla dei correttivi che ha messo in campo per modificare alcuni aspetti di sé. «Gli atleti di élite a un certo punto della loro carriera possono migliorare su un solo aspetto: la crescita interiore. (…) Da due anni lavoro su me stessa insieme a una psichiatra. È un percorso non facile perché ci vuole coraggio a cambiare se stessi, soprattutto alcune parti di se stessi. Però mettersi in gioco è fondamentale se vuoi ottenere delle cose belle». «Bisogna sfatare il tabù della psichiatria. Già confessare di andare dallo psicologo è tosta, viene considerato un sinonimo di debolezza. Figuriamoci lo psichiatra, è proprio il tabù dei tabù».

