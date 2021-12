Socialisti: liberale, libertario e garantista, Martelli e Signorile ricordano Antonio Landolfi (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic (Adnkronos) - 'Antonio Landolfi. Socialista, liberale, libertario, garantista', scritto da Michele Drosi, è il libro che verrà presentato il prossimo 14 dicembre alle 17 alla sala delle conferenze dell'Istituto della Enciclopedia Treccani (piazza della Enciclopedia italiana 4), a Roma. A dialogare con l'autore saranno Fabrizio Cicchitto, Paolo Franchi, Giosi Mancini, Claudio Martelli, Claudio Signorile e a coordinare l'incontro sarà la giornalista del 'Domani' Daniela Preziosi. Nel corso dell'evento Leonardo Musci, responsabile scientifico dell'archivio storico della Fondazione Giuseppe Di Vagno, presenterà il fondo Landolfi. Socialista liberale, dirigente del Psi e autore di saggi e libri che rappresentano pietre miliari ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic (Adnkronos) - '. Socialista,', scritto da Michele Drosi, è il libro che verrà presentato il prossimo 14 dicembre alle 17 alla sala delle conferenze dell'Istituto della Enciclopedia Treccani (piazza della Enciclopedia italiana 4), a Roma. A dialogare con l'autore saranno Fabrizio Cicchitto, Paolo Franchi, Giosi Mancini, Claudio, Claudioe a coordinare l'incontro sarà la giornalista del 'Domani' Daniela Preziosi. Nel corso dell'evento Leonardo Musci, responsabile scientifico dell'archivio storico della Fondazione Giuseppe Di Vagno, presenterà il fondo. Socialista, dirigente del Psi e autore di saggi e libri che rappresentano pietre miliari ...

Advertising

ComunistaRosso : @RiccardoPaoli01 Si, ma io ho parlato degli operai che pensano di avere una coscienza di classe e votano per partit… - ViaEmilia771 : @Filipporossi80 I Radicali in Italia sono un movimento assolutamente trasversale Facente parte a più famiglie polit… - MattiaGallo17 : RT @History61186776: Grazie all'atteggiamento liberale che #Giolitti adotta nei confronti delle opposizioni e del movimento operaio, i grup… - History61186776 : Grazie all'atteggiamento liberale che #Giolitti adotta nei confronti delle opposizioni e del movimento operaio, i g… - titi_il : Lo Stato neutrale è un mito liberale, non socialista. La scienza neutrale è un mito liberale e solo in seconda batt… -