SNAI – Europa League | Napoli e Lazio | missione ottavi Sarri più vicino di Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 dicembre 2021) (Milano 7 dicembre 2021) - Entrambe le italiane favorite nell'ultimo turno della fase a gironi, ma ai biancocelesti basta il successo con il Galatasaray per avere la certezza del primo posto; gli azzurri devono vincere con il Leicester e aspettare buone notizie da Varsavia. Milano, 7 dicembre 2021 – La vittoria è un obbiettivo indifferibile per entrambe. Ma mentre per lai tre punti garantiscono il primo posto nel girone, e quindi il passaggio diretto agli, per ilsono una condizione necessaria ma non sufficiente, visto che il traguardo è appeso anche al risultato di Legia-Spartak Mosca. Questa la situazione delle due italiane di, alla vigilia dell'ultimo turno della fase a gironi. Laaffronta in casa il Galatasaray, la squadra che all'andata, ...