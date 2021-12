Smart Working, firmato l’accordo con le parti sociali per il settore privato: adesione volontaria e diritto alla disconnessione (Di martedì 7 dicembre 2021) Un protocollo che definisce le linee guida per lo Smart Working non emergenziale nel settore privato. Lo ha firmato il ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali – 26, fra organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro – ricordando che la contrattazione collettiva è la “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”. La firma è arrivata nel giorno in cui Cgil e Uil spiegano le ragioni dello sciopero generale sulla manovra proclamato per il 16 dicembre. “Di fronte alle sfide importanti che abbiamo davanti – ha detto Orlando – è davvero importante creare il massimo della coesione, dell’unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all’interesse di carattere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Un protocollo che definisce le linee guida per lonon emergenziale nel. Lo hail ministro del Lavoro Andrea Orlando con le– 26, fra organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro – ricordando che la contrattazione collettiva è la “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”. La firma è arrivata nel giorno in cui Cgil e Uil spiegano le ragioni dello sciopero generale sulla manovra proclamato per il 16 dicembre. “Di fronte alle sfide importanti che abbiamo davanti – ha detto Orlando – è davvero importante creare il massimo della coesione, dell’unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all’interesse di carattere ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Lo #smartworking, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratteri… - Agenpress : Smart working. Siglato al Ministero del Lavoro con le parti sociali l'accordo per il settore privato… - ninda1952 : RT @RaiNews: #smartworking, accordo siglato al ministero del Lavoro con le parti sociali - bizcommunityit : Smart working privati 2022, accordo, regole, orari, tempi, disconnessione: come funziona - bizcommunityit : Smart working, ecco il protocollo per il settore privato: dal riposo agli straordinari -