Smart working | c' è l' accordo governo-sindacati | le novità dal riposo agli straordinari

Advertising

LaStampa : Lavoro, raggiunto l’accordo tra governo e parti sociali sullo smart working - il_piccolo : Lavoro, raggiunto l’accordo tra governo e parti sociali sullo smart working - fisco24_info : Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato: Sulla base delle linee guida proposte dal ministro del l… - la_flavo : RT @SkyTG24: Lavoro, raggiunto accordo sullo smart working nel settore privato - cribart : RT @ItaliaOggi: Lavoro, raggiunto l'accordo sullo smart working nel settore privato -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Intesa fra ministero e parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agileMILANO - Accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti, a quanto si apprende, il via libera al ...(LaPresse) - Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione ...Il governo e i sindacati hanno raggiunto un accordo sullo smart working nel settore privato. Arrivano quindi le nuove linee guida dopo l'incontro ...