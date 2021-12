Sla, al professor Adriano Chiò il Forbes Norris Award 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) L'International Alliance delle ALS/MND Associations ha assegnato il Forbes Norris Award 2021 al professor Adriano Chiò, direttore della Neurologia 1 universitaria e del Centro Regionale Esperto per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) L'International Alliance delle ALS/MND Associations ha assegnato ilal, direttore della Neurologia 1 universitaria e del Centro Regionale Esperto per la ...

