Sky Sport, "L'uomo della domenica" su Paolo Rossi (Di martedì 7 dicembre 2021) 'L'uomo della domenica' dedica una edizione speciale, domani alle 19.45 su Sky Sport Calcio, a Paolo Rossi, nell'anniversario della sua scomparsa avvenuta il 9 dicembre 2020. Lo speciale ripercorre la carriera e rievoca l'icona di Pablito Mundial, tornando alla grande epopea azzurra dell'82. "Paolo Rossi è stato il ragazzo che si è preso tutto nel soffio di un'estate – scrive Giorgio Porrà -. E quel tutto ha dimostrato di meritarselo, lasciando che godessimo con lui della sua eccezionale normalità." Lo speciale dal titolo "Il ragazzo del gol" è un omaggio affettuoso e lirico al campione e al suo mondo, insieme ai suoi compagni di avventura in Spagna. Uno sguardo sul rapporto quasi fraterno tra Rossi e ...

