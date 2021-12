Siria: Ong, attacco Israele era contro carico armi iraniane (Di martedì 7 dicembre 2021) Era un carico di armi iraniane destinate agli Hezbollah libanesi l'obiettivo dell'attacco aereo militare compiuto da Israele nella notte nel porto Siriano di Latakia, nel nord - ovest del Paese. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Era undidestinate agli Hezbollah libanesi l'obiettivo dell'aereo militare compiuto danella notte nel portono di Latakia, nel nord - ovest del Paese. Lo ...

Advertising

CorriereQ : Siria: Ong, attacco Israele era contro carico armi iraniane - CatelliRossella : Siria: Ong, attacco Israele era contro carico armi iraniane - Medio Oriente - ANSA - BersaniLeda : RT @scrivosempre: Su @Avvenire_Nei scrivo della nuova denuncia di @Msf, @amnesty e altre ong sulla drammatica situazione in cui vivono oltr… - mgraziadago : RT @scrivosempre: Su @Avvenire_Nei scrivo della nuova denuncia di @Msf, @amnesty e altre ong sulla drammatica situazione in cui vivono oltr… - Tellusfolio : RT @scrivosempre: Su @Avvenire_Nei scrivo della nuova denuncia di @Msf, @amnesty e altre ong sulla drammatica situazione in cui vivono oltr… -