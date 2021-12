Signorini offende Nicola Pisu che lascia lo studio del GF VIP 6: tutto vero? (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 6 dicembre 2021, si è parlato dello strano avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli, arrivato tra l’altro alla velocità della luce. Una cosa che sta sorprendendo sia il pubblico a casa che gli altri vipponi, visto anche tutto il pudore che la Trevisan aveva avuto con Nicola Pisu. Non è però questo l’aspetto interessante della vicenda ma quello che sarebbe successo ieri nello studio di Canale 5, raccontato da una telespettatrice che ha inviato la sua segnalazione alle talpe del Vicolo delle News che difficilmente sbagliano quando c’è da raccontare qualche retroscena di questo genere. Pare che Nicola sia stato chiamato a dire la sua su quello che stava succedendo nella casa tra Miriana e Biagio. Il figlio di Patrizia Mirigliani ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 6 dicembre 2021, si è parlato dello strano avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli, arrivato tra l’altro alla velocità della luce. Una cosa che sta sorprendendo sia il pubblico a casa che gli altri vipponi, visto ancheil pudore che la Trevisan aveva avuto con. Non è però questo l’aspetto interessante della vicenda ma quello che sarebbe successo ieri nellodi Canale 5, raccontato da una telespettatrice che ha inviato la sua segnalazione alle talpe del Vicolo delle News che difficilmente sbagliano quando c’è da raccontare qualche retroscena di questo genere. Pare chesia stato chiamato a dire la sua su quello che stava succedendo nella casa tra Miriana e Biagio. Il figlio di Patrizia Mirigliani ...

