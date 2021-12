Sicurezza stradale: Anas pubblica 35 bandi per 54 lotti. Spesa totale 650 milioni di euro (Di martedì 7 dicembre 2021) I lavori – spiega Anas in una nota – riguarderanno l'istallazione di barriere più performanti, sistemazione dei versanti rocciosi e il risanamento di ponti viadotti e gallerie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 dicembre 2021) I lavori – spiegain una nota – riguarderanno l'istallazione di barriere più performanti, sistemazione dei versanti rocciosi e il risanamento di ponti viadotti e gallerie L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Sicurezza stradale: Anas pubblica 35 bandi per 54 lotti. Spesa totale 650 milioni di euro - Sicur_Ambiente : ??Scontro a Fossadello (PC), quattro mezzi coinvolti, gravi disagi alla circolazione. ?Il personale di Sicurezza e… - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Marlengo - 07/12/21 - 08:13 - auto si schianta contro un muro all'altezza della Cantina di Mar… - IlTelegrafo : Sicurezza stradale, progetto da 200mila euro - Srgym : È competente in materia di sicurezza stradale un Ministro delle Infrastrutture e Mobilità che per ridurre gli incid… -