Serie C, Catania-Palermo: c’è l’ok delll’ONMS. Tifosi rosanero al “Massimino” (Di martedì 7 dicembre 2021) Buone notizie per i supporters rosanero. L'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni Sportive ha dato il suo "ok" alla presenza di Tifosi provenienti da Palermo, per seguire il derby contro il Catania, in programma domenica al "Massimino" Leggi su mediagol (Di martedì 7 dicembre 2021) Buone notizie per i supporters. L'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni Sportive ha dato il suo "ok" alla presenza diprovenienti da, per seguire il derby contro il, in programma domenica al "

Advertising

Mediagol : Serie C, Catania-Palermo: c’è l’ok delll’ONMS! Si ai tifosi rosanero al “Massimino” - Mediagol : Serie C-Girone C, designazioni 18a giornata: ecco chi arbitrerà Catania-Palermo - AlfioGiulio : RT @cislcatania: Il segr.gen. @FnpCisl @ragazzini_p all'XI congresso della #FnpCisl #Catania: 'Necessarie politiche serie e innovative per… - cislcatania : Il segr.gen. @FnpCisl @ragazzini_p all'XI congresso della #FnpCisl #Catania: 'Necessarie politiche serie e innovati… - stefbikers : @MariaSikula Anni con 3 squadre siciliane in serie A, Catania Palermo e Messina -